Konya'da cezaevinden çıkan adam, eşini ve iş arkadaşını bıçakladı

Tahliyesinden 1 gün sonra boşanma aşamasında olduğu eşi ile onun iş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan Bahattin Kartop, yeniden tutuklandı.

Konya'da yaşayan Bahattin Kartop, bisküvi fabrikasında çalışan boşanma aşamasındaki eşi Naciye Kartop ile iş arkadaşı Şenol D.'yi takibe aldı.

Ereğli ilçesinde Şenol D.'nin kullandığı 70 ET 662 plakalı aracı durduran Bahattin Kartop, eşi Naciye Kartop ve Şenol D. ile kavgaya tutuştu.

EŞİYLE ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Kavgaya yanındaki Ahmet Kartop, Mustafa Ö. ve Dilek A. da katıldı. Olayın büyümesi üzerine Bahattin Kartop, eşi Naciye Kartop ve Şenol D.'ye bıçakla saldırıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan koca, olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'daki hastaneye sevk edilen 2 yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

KARAMAN'DA YAKALANDILAR

Olayın ardından şüpheli ve yaralıların Karaman bağlantısı olduğunu belirleyen polis ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin 42 AGL 078 plakalı otomobille Karaman'a geldiklerini ve Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokak'ta bulunan apart dairede saklandıklarını belirledi.

Adrese yapılan baskında Bahattin Kartop ile Ahmet Kartop, Mustafa Ö. ve Dilek A. yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Ereğli ilçesinden gelen ekiplere teslim edildi.

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahattin Kartop ve Ahmet Kartop, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Ö. ve Dilek A. da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLDU

Öte yandan ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne süren Bahattin Kartop'un, yaklaşık 2 ay önce 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandığı ve olaydan 1 gün önce de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.