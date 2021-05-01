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    Konya'da cezaevinden çıkan zanlı eşini öldürdü

    Konya'da, 2 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, eşini bıçaklayarak öldürdü.
    • AA
    • 01.05.2021 - 03:04
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 03:44
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    Konya'da cezaevinden çıkan zanlı eşini öldürdü

    Konya'da 2 gün önce cezaevinden çıkan Ramazan M. (22), eşi Tuba M'nin (23) kaldığı Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'taki eve gitti.

    EVE BALKONDAN GİRDİ

    Eşinin kapıyı açmadığı Ramazan M, daireye balkondan girdi.

    Şüpheli, burada eşini bıçakla ağır yaraladı, 2 yaşındaki kızı Gülay M'yi de alarak olay yerinden kaçtı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Tuba M, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olay yerinde fenalaşan maktulün yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

    Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Konya da cezaevinden çıkan zanlı eşini öldürdü #1

    Konya da cezaevinden çıkan zanlı eşini öldürdü #2

    Konya da cezaevinden çıkan zanlı eşini öldürdü #3

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