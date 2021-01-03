Meram ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında 3 kardeş, evlerine gelen 3 kişiyle çıkan tartışmada tabancayla vurularak yaralandı.

Konya’nın merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak’ta yaşanan olayda, sokakta bulunan Samet U. ve ailesinin bulunduğu eve gelen I.G, C.G. ve H.G. silahla ateş ettikten sonra araçla kaçtı.

Silahla ateş etme olayından yaklaşık 1 saat sonra minibüsle tekrar eve gelen 3 şüpheli, tartıştıkları Samet U. ve iki kardeşini vücutlarının çeşitli yerlerine tabancayla ateş ederek vurdu.

Şüpheliler geldikleri minibüsle olay yerinden kaçarken, olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Konya'da çıkan kavgada, 3 kardeş yaralandı İZLE





3 KARDEŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kardeş ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından vurulan Samet U.’nun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayda yaralanan 3 kardeşin şüphelilerden birisinin kayınbiraderi oldukları öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



