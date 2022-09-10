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    Konya'da çıkan kavgada dayısının yardımına koşan çocuk öldürüldü

    Diyarbakır’da iki arkadaşın kavgasında dayısının yardıma koşan 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.
    • 10.09.2022 - 04:49
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    Konya'da çıkan kavgada dayısının yardımına koşan çocuk öldürüldü

    Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde, iki arkadaş Hevsel Bahçelerinde aldıkları alkol sonrası birbiriyle tartıştı.

    Başından vuruldu

    Tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle büyüdü. Dayısının kavgaya karıştığını gören 14 yaşındaki Emre Buyruk koşarak yardıma gitti. Olay yerinde kurşunların hedefi olan Buyruk başından vuruldu.

    İHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermedi üzerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Konya da çıkan kavgada dayısının yardımına koşan çocuk öldürüldü #1

    Yalamını yitirdi

    Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken olaya karışan zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan talihsiz çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

    Konya da çıkan kavgada dayısının yardımına koşan çocuk öldürüldü #2


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