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- Konya'da çıkan kavgada dayısının yardımına koşan çocuk öldürüldü
Konya'da çıkan kavgada dayısının yardımına koşan çocuk öldürüldü
Diyarbakır’da iki arkadaşın kavgasında dayısının yardıma koşan 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.
- 10.09.2022 - 04:49
Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde, iki arkadaş Hevsel Bahçelerinde aldıkları alkol sonrası birbiriyle tartıştı.
Başından vuruldu
Tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle büyüdü. Dayısının kavgaya karıştığını gören 14 yaşındaki Emre Buyruk koşarak yardıma gitti. Olay yerinde kurşunların hedefi olan Buyruk başından vuruldu.
İHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermedi üzerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yalamını yitirdi
Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken olaya karışan zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Öte yandan talihsiz çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.