Konya'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Akşehir ilçesinde çıkan yangına, ormana sıçramadan müdahale edildi. Yangına zihinsel engelli, yaşlı bir vatandaşın sebebiyet verdiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

Konya’nın Akşehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde, ormanlık alana sınırı olan bir bölgede yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine geldi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Akşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangından etkilenen bir kaplumbağa ise ekipler tarafından kenara alındı.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ve Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilk aşamadan itibaren yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yönetti.

Zihinsel engelli yaşlı bir vatandaşın yangına sebebiyet verdiği iddiaları üzerine, polis inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.