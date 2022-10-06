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    Konya'da cinayet: Bir kişi otoparkta öldürülmüş halde bulundu

    Konya'da 46 yaşındaki Abdurrahim Yeşilbağ, bir otoparkta tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde 15 adet mermi kovanı bulundu.
    • 06.10.2022 - 00:10
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    Konya'da cinayet: Bir kişi otoparkta öldürülmüş halde bulundu

    Saat 20.30 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Yaka Mahallesi, Yeni Meram Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana gelen olayda, otoparktan silah sesi duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoparka gelen ekipler, Abdurrahim Yeşilbağ isimli kişinin tabancayla vurulduğunu belirledi.

    Vücuduna çok sayıda mermi isabet etti

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.  Yaşamını yitiren Abdurrahim Yeşilbağ'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yeşilbağ'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    15 mermi kovanı bulundu

    DHA'nın haberine göre, olay yerinde yapılan incelemede 15 adet mermi kovanı bulundu.

    Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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