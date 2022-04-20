Konya’da cinayet ve kavga davasının birleştirilmesi talebine ret

7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, her iki dosyanın birleştirilmesi talebini reddetti.

Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında 2010'dan beri husumetli olduğu komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi.

Bahçede aileyle konuşan Altun, ardından poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş açtı.

7 kişiyi öldürdü, arazide yakalandı

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) hayatını kaybetti.

Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi, Üçpınar Mahallesi'nde arazi taramasında yakalandı.

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Silahlı saldırı öncesi “kavga” davası

Silahlı saldırıdan önce, 12 Mayıs 2021'de Dedeoğulları ile Keleş ailesi arasında çıkan kavgaya karışan tutuklu sanık Lütfi Keleş, yeğeni Ali Keleş ile tutuksuz eşi Ayşe Keleş, oğlu Ali Keleş, kardeşi Veli Keleş, yeğeni İbrahim Keleş, akrabası Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ramazan Çalık hakkında 'kasten yaralama', sopa kullanıldığı için 'silahla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına devam edildi.

“İki dosya birleştirilsin” talebi

Konferans salonunda yapılan 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS yöntemiyle katıldı, diğer sanıklar Ayşe Keleş, Yahya Çalık ve Veli Keleş ise salonda hazır bulundu.

Saldırının olduğu gün yaşadığı İngiltere'ye gitmek için yola çıkınca sağ kalan ailenin tek üyesi Çetin Dedeoğulları ile yakınları da duruşmayı salonda takip etti.

Dedeoğulları Ailesi'nin avukatları, 7 kişinin öldüğü silahlı saldırı ile 12 Mayıs 2021'de yaşanan kavganın dosyalarının birleştirilmesini ve tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Daha sonra savunmalar alındı.

“Sizde adalet görmüyorum”

Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından Dedeoğulları Ailesi'ne söz verdi.

Öldürülen Yaşar Dedeoğulları'nın kardeşi Cengiz Rıfatoğlu, mahkeme heyetine yönelik, “Sizde adalet görmüyorum.” dedi.

Daha sonra sanıklara söz verildi; tutuklu sanıklardan Ali Keleş, suçlamaları kabul etmediğini ve tahliyesini talep ettiğini belirtti.

Sanıklardan Lütfi Keleş de “Her şey, en dibe kadar araştırılsın. Kim ırkçılık yapıyorsa Allah bin değil; 5 bin kere cezasını versin.” dedi.

Dosyaların birleştirilmesi talebine ret

Sanık avukatları da olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yapan polis memurunun tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

DHA’nın haberine göre savunmaların ardından dosyaların birleştirilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Temmuz 2022'e erteledi.