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- Konya'da çocuğun önünde uyuşturucu kullandılar: 4 gözaltı
Konya'da çocuğun önünde uyuşturucu kullandılar: 4 gözaltı
- AA
- 24.01.2022 - 14:06
- Güncelleme : 24.01.2022 - 14:11
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük bir çocuğun önünde uyuşturucu kullanılmasına ilişkin görüntülerin ulusal haber sitelerinde yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntülerin yaklaşık bir yıl önce çekildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
ANNENİN EVİNE OPERASYON
Görüntülerdeki T.A, Ü.C. ile olay anında yanlarında olduğu anlaşılan H.D, K.D. ve görüntülerde bulunan 4 yaşındaki çocuğun annesi S.E'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonda T.A, Ü.C, K.D. ve S.E. gözaltına alındı.
ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI
Yapılan aramalarda, T.A'nın evinde 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Görüntülerde yer alan 4 yaşındaki E.E. ile 7 yaşındaki kardeşi S.E. devlet korumasına alındı.
3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, BİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerden Ü.C, K.D. ve S.E'ye "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı, T.A. "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.