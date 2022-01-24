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Konya'da çocuğun önünde uyuşturucu kullandılar: 4 gözaltı

Konya'da çocuğun önünde uyuşturucu kullandılar: 4 gözaltı

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlanan görüntülerdeki çocuk ve kardeşi, devlet korumasına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.