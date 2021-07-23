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- Konya’da çocukların bagajdaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Konya’da çocukların bagajdaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Seyir halindeki otomobilin bagajındaki 3 çocuk ve camında oturan bir çocukla yaptığı tehlikeli yolculuk, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 23.07.2021 - 11:39
Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı Selimsultan Mahallesi Karaman Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin bagajında 3 çocuk yolculuk yaptı.
Ayrıca bir çocuğun da otomobilin açık camına oturarak yolculuk yaptığı görüldü.
ELLERİNİ DIŞARIYA SARKITTI
Bagajdaki çocuklar, otomobilin kırmızı ışıkta beklediği sırada ellerini dışarıya sarkıttı.
Yapılan tehlikeli yolculuk hem çocukları hem trafikteki diğer sürücüleri riske attı.
GÖZDEN KAYBOLDU
Şans eseri olay kazayla sonuçlanmazken tehlikeli yolculuk anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Işıklarda bir süre bekleyen otomobil, tehlikeli yolculuğuna devam ederek gözden kayboldu.