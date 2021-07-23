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Konya’da çocukların bagajdaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Konya’da çocukların bagajdaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Seyir halindeki otomobilin bagajındaki 3 çocuk ve camında oturan bir çocukla yaptığı tehlikeli yolculuk, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.