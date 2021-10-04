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    Konya'da çocukların kavgasında kan aktı

    Beyşehir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, evinin önünde tartıştığı 13 yaşındaki başka bir çocuk tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralandı.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 17:01
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    Konya'da çocukların kavgasında kan aktı

    Konya’nın Beyşehir ilçesindeki 11 yaşındaki L.P., evinin önüne geldiği sırada sokak üzerinde 13 yaşındaki E.K. ile tartışmaya başladı.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    Tartışma sırasında E.K., kelebek diye tabir edilen bıçakla L.P.'yi göğsünden bıçakladı.

    Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ŞÜPHELİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

    Tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olayın ardından kaçan şüpheli çocuk, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da çocukların kavgasında kan aktı #1

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