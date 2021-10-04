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- Konya'da çocukların kavgasında kan aktı
Konya'da çocukların kavgasında kan aktı
Beyşehir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, evinin önünde tartıştığı 13 yaşındaki başka bir çocuk tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralandı.
- İHA
- 04.10.2021 - 16:47
- Güncelleme : 04.10.2021 - 17:01
Konya’nın Beyşehir ilçesindeki 11 yaşındaki L.P., evinin önüne geldiği sırada sokak üzerinde 13 yaşındaki E.K. ile tartışmaya başladı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışma sırasında E.K., kelebek diye tabir edilen bıçakla L.P.'yi göğsünden bıçakladı.
Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli çocuk, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.