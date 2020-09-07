Konya'da çocukluk arkadaşları arasında çıkan kavga cinayetle bitti

Uyuşturucu madde kullandıktan sonra 2 çocukluk arkadaşı arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Çıkan kavgada 23 yaşında genç, arkadaşı tarafından öldürüldü.

Konya’nın Karatay ilçesi Elmacı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde gezdikleri otomobilde uyuşturucu madde kullanan çocukluk arkadaşları Yunus Emre Özsan (23) ve Naim Kaçın (23) arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı.

Özsan Kaçın'ı, Kaçın da Özsan'ı daha çok sevdiğini ileri sürdü.

“BENİ ÇOK SEVDİĞİNİ İSPATLA”

Bunun üzerine Özsan, Kaçın'a ‘beni çok sevdiğini ispatla’ dedi. Bunun üzerine otomobilde bulunan tüfeği alan Kaçın, tüfeği Özsan'a doğrultarak ateş etti. Özsan, baş ve göğüs bölgesinden, o sırada yoldan geçmekte olan Sabri Z. ise sırtından vurularak yaralandı.

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Naim Kaçın, yerde hareketsiz yatan arkadaşını hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Daha sonra çevredekilere ambulansı aramalarını söyleyen Kaçın, olay yerine gelen ambulansın siren seslerini duyması üzerine kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Özsan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sabri Z.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

“PİŞMANIM”

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Naim Kaçın'ı suç aleti tüfekle birlikte Merkez Karatay ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçın emniyetteki sorgusunda, “Yunus Emre benim samimi arkadaşım. Kullandığımız uyuşturucu maddenin etkisi ile araç içerisinde kavga ettik. Bunun üzerine tüfekle ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım.” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Naim Kaçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.