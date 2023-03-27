Konya'da çöp evde bulunan bebek hastaneye kaldırıldı Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir evden gelen ağlama sesleri sonrası 1 yaşındaki bebek, çöp evden kurtarıldı.

AA

Konya'da çöp evde 1 yaşlarında kız bebek bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evden dün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girdi.

Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında bebek buldu.

Bebek hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Anne gözaltında

Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı. Anne F.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.