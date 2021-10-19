Karatay ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişinin çöp konteynerinden atık topladığı sırada meydana gelen patlamayla ilişkili olduğu belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta, 15 Ekim günü Suriye uyruklu bir kişi, çöp konteynerinden katı atık maddeleri topladığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çöp konteynerinde fark edilen başka bir el yapımı patlayıcı ise etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma başlattı.

75 ARAÇ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILDI

Yürütülen teknik çalışma neticesinde, bölgedeki güvenlik kameralarından 3 kişinin olay yerine gelerek el yapımı patlayıcıları çöp kutusuna bıraktığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobile benzeyen 75 araç üzerinde çalışma yaptı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Otomobilin plakasından zanlıların adreslerini belirleyen polis, eş zamanlı operasyonla şüpheliler E.E, S.P. ve E.E'yi gözaltına aldı.

Konya'da, çöp konteynerindeki patlama soruşturmasında 3 gözaltı VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği, balistik yelek ve dijital materyallere de el konuldu.

BALIK AVLAMAK İÇİN HAZIRLANDIĞINI SÖYLEDİLER

Şüphelilerin emniyet ifadesinde, dinamitli patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığını, bu düzeneği de daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve kasten yaralama" gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.