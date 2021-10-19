- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da, çöp konteynerindeki patlama soruşturmasında 3 gözaltı
Konya'da, çöp konteynerindeki patlama soruşturmasında 3 gözaltı
- AA
- 19.10.2021 - 12:29
- Güncelleme : 19.10.2021 - 13:09
Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta, 15 Ekim günü Suriye uyruklu bir kişi, çöp konteynerinden katı atık maddeleri topladığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çöp konteynerinde fark edilen başka bir el yapımı patlayıcı ise etkisiz hale getirdi.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma başlattı.
75 ARAÇ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILDI
Yürütülen teknik çalışma neticesinde, bölgedeki güvenlik kameralarından 3 kişinin olay yerine gelerek el yapımı patlayıcıları çöp kutusuna bıraktığı tespit edildi.
Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobile benzeyen 75 araç üzerinde çalışma yaptı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Otomobilin plakasından zanlıların adreslerini belirleyen polis, eş zamanlı operasyonla şüpheliler E.E, S.P. ve E.E'yi gözaltına aldı.
Konya'da, çöp konteynerindeki patlama soruşturmasında 3 gözaltı VİDEO
ELE GEÇİRİLENLER
Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği, balistik yelek ve dijital materyallere de el konuldu.
BALIK AVLAMAK İÇİN HAZIRLANDIĞINI SÖYLEDİLER
Şüphelilerin emniyet ifadesinde, dinamitli patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığını, bu düzeneği de daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden aldıklarını söyledikleri öğrenildi.
SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ
Öte yandan şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve kasten yaralama" gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.