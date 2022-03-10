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    Konya'da damadı tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi

    Meram ilçesinde uzaklaştırma kararı olduğu eşinin yanına giden şahıs, tartıştığı eşi ve kayınvalidesine saldırdı. Ağır yaralanan kayınvalide kurtarılamazken, kızının tedavisi sürüyor.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 17:59
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    Konya'da damadı tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi

    Konya'nın Meram ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Hatice K.'nin birlikte kaldığı kayınvalidesi Fatma Gümüş'ün evine gitti.

    Abdullah K. ile apartmanda karşılaşan Hatice K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı duyarak apartmana çıkan Fatma Gümüş'ü gören damadı Abdullah K., yanında bulunan bıçakla eşi ve kayınvalidesine saldırdı.

    Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Hatice K. ile Fatma Gümüş ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KAYINVALİDESİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

    Tedavi altına alınan anne Fatma Gümüş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Konya da damadı tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Abdullah K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Öte yandan, hastanede hayatını kaybeden Fatma Gümüş, Selçuklu ilçesi Hocacihan Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

    ANNESİ ÖLDÜ, KIZININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Kocası tarafından bıçaklanan Hatice K.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Konya da damadı tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi #2

    Konya da damadı tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi #3


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