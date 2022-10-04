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    Konya'da darbeden eşini öldüren kadının tahliyesi isteniyor

    Lavaboda gördüğü böcek sebebiyle 2 çocuğu ve karısını darbeden koca, karısı tarafından bıçakla katledildi. Maktulün ailesi, gelinlerinin tahliye edilmesini talep etti.
    • 04.10.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 13:48
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    Konya'da darbeden eşini öldüren kadının tahliyesi isteniyor

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 Ocak günü dehşet bir olay yaşandı.

    Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan olayda, eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre lavabonun kenarında gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u vahşice darbetti.

    Eşini bıçakla öldürdü

    3 çocuk annesi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç tutuklandı.

    Konya da darbeden eşini öldüren kadının tahliyesi isteniyor #1

    İlk duruşmada tahliye edildi

    Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Haziran'da görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bugün görülen duruşmaya katılan Fatma Koç, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti.

    İlk duruşmada gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmadığını belirten kayınpederi Ferruh Koç da önceki beyanlarını kabul ettiğini söyledi.

    "Ona oğlum demeye utanıyorum, gelinimden şikayetçi değilim"

    İlk duruşmada gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmayan ve “Ona oğlum demekten utanıyorum. Çok eziyet eden biriydi. Ben gelinimden şikayetçi değilim, o karıncayı bile incitmeyen bir kadın. Oğlumun yanında ona 24 yıl katlandı. Ben gelinimin tahliyesini istiyorum.” diye ifade verip, gelinin tahliye olmasının ardından sevinç gözyaşı döken Güllü Koç da daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtti.

    Konya da darbeden eşini öldüren kadının tahliyesi isteniyor #2

    "Ceza almasını istemiyorum"

    Güllü Koç, ''Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Ben sanığın ceza almasını istemiyorum.'' dedi.

    Duruşma ertelendi

    Mahkeme heyeti, Fatma Koç hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesi karar vererek, duruşmayı 1 Kasım tarihine erteledi.

    Konya da darbeden eşini öldüren kadının tahliyesi isteniyor #3

    Konya da darbeden eşini öldüren kadının tahliyesi isteniyor #4


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