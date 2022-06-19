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    Konya'da dedenin katili torunu çıktı

    Evinde bıçaklanarak öldürülen Abdullah Kuyucak'ın katilinin torunu olduğu ortaya çıktı. Katil torun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 19.06.2022 - 11:22
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    Konya'da dedenin katili torunu çıktı

    Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hadimi Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Hatice K., işten evinde döndü.

    Evin kapısı kocası tarafından açılmayınca şüphelenen kadın, durumu yakınlarına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

    Kocasının cesedi bulundu

    Eve giren polis ekipleri, Abdullah Kuyucak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kuyucak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Konya da dedenin katili torunu çıktı #1

    Katilin torun olduğu anlaşıldı

    Olay yerinde inceleme yapan ve alınan ifadeler doğrultusunda araştırma yapan ekipler, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen Abdullah Kuyucak'ın torunu Yalçın K.'nin gidebileceği adresleri belirledi.

    Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bir iş yerinde saklandığını belirlemesi üzerine adrese baskın yaptı.

    Konya da dedenin katili torunu çıktı #2

    Ekiplere direnen torun gözlatına alındı

    Polis ekiplerini karşısında görünce cinayette kullandığı ekmek bıçağı ile ekiplere direnen Yalçın K., polisin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

    Polis cinayette kullanılan bıçağa el koydu

    Cinayette kullanılan bıçağa el koyan polis ekipleri, cinayet zanlısı şahsı da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

    Konya da dedenin katili torunu çıktı #3

    Zanlının psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

    Dedesini öldüren zanlının yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle dedesi ve yakınları ile daha önce de kavga ettiği, bu kavgalardan dolayı ara ara evden ayrıldığı tespit edildi.

    Katil cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konya da dedenin katili torunu çıktı #4

    Konya da dedenin katili torunu çıktı #5


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