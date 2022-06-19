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    Konya'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

    Selçuklu'da definecilerin kazdığı 21 metrelik kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekipleri tarafından 2 gün süren çalışma sonucu kurtarıldı.
    • 19.06.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 16:54
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    Konya'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

    Kolay yoldan para kazanmak isteyen define avcıları, kazı çalışmalarına devam ediyor.

    Diğer yandan Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Ulumuhsine Mahallesi'nde de kazı yapan defineciler 21 metrelik bir kuyu kazdı.

    Kazılan kuyuya kuzu düştü

    Definecilerin kazdığı kuyuya öksüz bir kuzu düştü.

    Kuzunun sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

    Konya'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen kuzu kurtarıldı ViDEO

    Kurtarma çalışmaları 2 gün sürdü

    Definecilerin kazdığı kuyunun ağız genişliğinin 6 metre, derinliğinin ise 21 metre olması nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, iki gün boyunca kuzuyu kurtarmak için uğraş verdi.

    Konya da definecilerin kazdığı kuyuya düşen kuzu kurtarıldı #1

    Kurtarılan kuzu sahibine teslim edildi

    Yapılan çalışmalar neticesinde kuyuya personel indirilmeden teknolojiden faydalanan itfaiye ekipleri, enkaz altı görüntülüme sisteminden istifade ederek kuyudaki kuzuyu ip yardımıyla sağlam olarak kurtarmayı başardı.

    İHA'nın haberine göre; sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkarılan kuzu sahibi Kasan Kaya'ya teslim edildi.

    Konya da definecilerin kazdığı kuyuya düşen kuzu kurtarıldı #2

    Konya da definecilerin kazdığı kuyuya düşen kuzu kurtarıldı #3

    Konya da definecilerin kazdığı kuyuya düşen kuzu kurtarıldı #4

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