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- Konya'da dehşet: Kuzenini öldürdü, yengesini yaraladı
Konya'da dehşet: Kuzenini öldürdü, yengesini yaraladı
- İHA
- 02.05.2021 - 16:23
- Güncelleme : 02.05.2021 - 16:57
Konya'nın Karatay ilçesinde H.G., teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Bununla kalmayan H.G., yengesini de yaraladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
YARALANAN TEYZE OĞLU KURTARILAMADI
İhbar üzerine her iki olay yerine de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Serkan Kaya ve M.G.’yi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.
Serkan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen Serkan Kaya ve M.G.’nin yakınları baygınlık geçirdi.
Konya'da dehşet: Kuzenini öldürdü, yengesini yaraladı VİDEO
CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU
Kaçan şüpheli H.G., polisin çalışmasıyla Tatlıcak Mahallesi'nde yakalandı.
Olayın namus meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edilirken, şüpheli H.G. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.