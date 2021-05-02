Önce kuzenini ardından yengesini yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde H.G., teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bununla kalmayan H.G., yengesini de yaraladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

YARALANAN TEYZE OĞLU KURTARILAMADI

İhbar üzerine her iki olay yerine de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Serkan Kaya ve M.G.’yi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Serkan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen Serkan Kaya ve M.G.’nin yakınları baygınlık geçirdi.

Konya'da dehşet: Kuzenini öldürdü, yengesini yaraladı VİDEO









CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Kaçan şüpheli H.G., polisin çalışmasıyla Tatlıcak Mahallesi'nde yakalandı.

Olayın namus meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edilirken, şüpheli H.G. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



