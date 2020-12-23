Konya'da devrilen tırın kabinine bariyer ok gibi saplandı: 2 ölü

Kontrolden çıkarak devrilen tır yaklaşık 100 metre boyunca refüj bariyerlerini biçerek sürüklendi. Bariyerler tırın kabinine ok gibi saplanırken, kabinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Bekir Sunay idaresindeki 70 DP 518 dorse plakalı tır, Konya-Ankara kara yolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi.

Refüjde bulunan demir bariyerler tırın kabinine adeta ok gibi saplanırken, tır yaklaşık 100 metre boyunca bariyerleri biçerek sürüklendi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE PARÇALANDI

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptığı kontrolde tırın kabininden refüje savrulduğu değerlendirilen kazanın şiddetiyle parçalanmış cansız bedenler olduğunu gördü.

Cesetlerin sürücü ile araçta bulunan henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadına ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.