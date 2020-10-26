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- Konya'da devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kaldı
Konya'da devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kaldı
- DHA
- 26.10.2020 - 08:10
- Güncelleme : 26.10.2020 - 09:22
Konya Seydişehir-Bozkır karayolunun 5'inci kilometresi Kesecik mevkisinde Ahmet Kök (32), eşi Betül Kök (32) ile tarlasındaki pancarları söküp, traktörün römorkuna yükledi.
Çift ardından da Kesecik mevkisindeki pancar alım merkezine getirip, teslim etti.
Kök'ün kullandığı 42 K 4125 plakalı traktöre, karayoluna çıktığı sırada Durmuş Gök (49) yönetimindeki 07 EB 251 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.
TRAKTÖRDEN SAVRULDU, BAŞKA BİR KAMYONUN ALTINDA KALDI
Kazada devrilen traktörden yola savrulan Kök, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kazada Ahmet Kök'ün eşi Betül Kök ile kamyon sürücüsü Durmuş Gök yaralandı.
SÜRÜCÜ EZİP, KAÇTI
Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Kök'ün cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kondu.
Kök'ü ezip kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.