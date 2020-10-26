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    Konya'da devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kaldı

    Kamyon ile çarpışan traktörün üzerinden yola savrulan 32 yaşındaki adam, başka bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 08:10
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 09:22
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    Konya'da devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kaldı

    Konya Seydişehir-Bozkır karayolunun 5'inci kilometresi Kesecik mevkisinde Ahmet Kök (32), eşi Betül Kök (32) ile tarlasındaki pancarları söküp, traktörün römorkuna yükledi.

    Çift ardından da Kesecik mevkisindeki pancar alım merkezine getirip, teslim etti.

    Kök'ün kullandığı 42 K 4125 plakalı traktöre, karayoluna çıktığı sırada Durmuş Gök (49) yönetimindeki 07 EB 251 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

    Konya da devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kaldı #1

    TRAKTÖRDEN SAVRULDU, BAŞKA BİR KAMYONUN ALTINDA KALDI

    Kazada devrilen traktörden yola savrulan Kök, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

    Kazada Ahmet Kök'ün eşi Betül Kök ile kamyon sürücüsü Durmuş Gök yaralandı.

    Konya da devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kaldı #2

    SÜRÜCÜ EZİP, KAÇTI

    Yaralılar, sağlık ekiplerince  Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Kök'ün cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kondu.

    Kök'ü ezip kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Konya da devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kaldı #3

    Konya da devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kaldı #4

    Konya da devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kaldı #5

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