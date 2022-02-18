Konya’da, dini nikahlı olduğu kadını öldürdü: Küfredince ateş ettim

Dini nikahla birlikte olduğu ve 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü tabancayla vurarak öldüren Serdar Özgün (39) ilk ifadesinde, “Barışmak için gittim ama bana küfredince ateş ettim" dedi.

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde, çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Serdar Özgün (39), yanına arkadaşı İbrahim Y.'yi de alıp hafif ticari aracıyla dini nikahlı olduğu, 5 çocuğunun annesi Güler Gül’ün (38) yaşadığı eve gitti.

1,5 ay önce tartışıp ayrı yaşamaya başlayan Serdar Özgün ile Güler Gül arasında tartışma çıktı.

Özgün, balkonda duran Gül'e ruhsatsız tabancasıyla ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan Gül, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Güler Gül'ün cenazesi, dün Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Olaydan sonra hafif ticari aracıyla kaçarken elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak hafif yaralanmasına neden olan Serdar Özgün, Adana çevre yolu buğday pazarı mevkisinde aracını terk etti.

SAKLANDIĞI EVDE GÖZALTINA ALINDI

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Özgün'ü dün sabah Erenler Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakaladı. İbrahim Y. de gözaltına alındı.

“BANA KÜFREDİNCE SİLAHIMLA ATEŞ ETTİM”

Poliste 25 suç kaydı olduğu belirtilen ve ilk ifadesinde eşinin aldattığını düşündüğünü öne süren Özgün, ''Daha önce birlikte kaldığımız evde elektrik ve su onun üzerineydi. O bahaneyle barışmak için gittim ama bana küfredince silahımla ateş ettim." dedi.

Serdar Özgün, emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim Y. ile birlikte adliyeye sevk edildi.