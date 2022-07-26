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    Konya’da dorse beyni çalan hırsızlardan biri yakalandı

    19 adet dorseden piyasa değeri 470 bin TL olan ABS beyinlerini çalan 3 hırsızdan biri, Hatay’da polis ekiplerince yakalandı. O hırsız tutuklanırken, diğer ikisi de aranıyor.
    • 26.07.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 13:44
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    Konya’da dorse beyni çalan hırsızlardan biri yakalandı

    Konya’nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde bulunan 19 adet dorsenin üzerinden piyasa değeri 470 bin TL değerinde ABS beyni çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    9 Temmuz 2020 tarihinde yapılan hırsızlık ile ilgili kameraları inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi belirledi.

    470 bin liralık ABS beyinleri

    Saat 18.40'ta şüphelilerin, olay yerine gelen kamyonete 470 bin lira değerindeki ABS beyinlerini yükledikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

    Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda izini sürdükleri şahıslardan birini 22 Temmuz tarihinde Hatay’da yakalayarak gözaltına aldı.

    470 bin TL değerinde dorse beyni çalan şüpheliler Hatay'a yakalandı VİDEO

    Biri tutuklandı, ikisi aranıyor

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA’nın haberine göre diğer 2 hırsızlık şüphelisini arama çalışması ise sürüyor.

    Konya’da dorse beyni çalan hırsızlardan biri yakalandı #1

    Konya’da dorse beyni çalan hırsızlardan biri yakalandı #2

    Konya’da dorse beyni çalan hırsızlardan biri yakalandı #3


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