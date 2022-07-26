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Konya’da dorse beyni çalan hırsızlardan biri yakalandı

Konya’da dorse beyni çalan hırsızlardan biri yakalandı

19 adet dorseden piyasa değeri 470 bin TL olan ABS beyinlerini çalan 3 hırsızdan biri, Hatay’da polis ekiplerince yakalandı. O hırsız tutuklanırken, diğer ikisi de aranıyor.