Konya’da döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar

Daha önce birkaç gittikleri kuyumcuya uğrayan 2 şüpheli, 5 bin euro bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu dövizi almadan 100 bin lirayı tezgaha bırakınca; şüpheliler, parayı alıp kaçtı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde Mustafa Yiğit'e ait kuyumcuya daha önce birkaç kez gelerek döviz bozduran 2 şüpheli, bugün saat 14.00 sıralarında yine aynı kuyumcuya gitti.

Şüpheliler, 5 bin euro bozdurmak istediğini söyledi.

100 bin lirayı alıp, kaçtılar

Bunun üzerine kuyumcu Mustafa Yiğit, dövizi almadan yaklaşık 100 bin lirayı hazırladı ve tezgahın üzerine koydu.

Bu sırada 2 şüpheli, tezgahın üzerindeki paraları alarak iş yerinden kaçtı.

Polis, parmak izi aldı

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı.

İHA’nın haberine göre kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.