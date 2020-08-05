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Sokakta sosyal mesafesiz düğün yapan vatandaşlar, küçük çocukların eline silah verdi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Pusat Mahallesi'nde sokak düğünü yapıldı.

Düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalan müzik eşliğinde halay çekilirken, davetliler hem sosyal mesafe kuralına hem de maske takma kuralına uymadan yan yana oturdu.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ELİNE TABANCA VERİLDİ

Bunun yanı sıra düğünde, sırayla tabancalarla havaya ateş açan magandalar, küçük çocukların da eline tabanca verdi.

Konya'da düğün magandaları küçük çocuklara silah sıktırdı ViDEO

CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Çocukların havaya ateş açtığı o anlar davetlilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.





