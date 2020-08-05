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    Konya'da düğün magandaları küçük çocuklara silah sıktırdı

    Sokakta sosyal mesafesiz düğün yapan vatandaşlar, küçük çocukların eline silah verdi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 16:03
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    Konya'da düğün magandaları küçük çocuklara silah sıktırdı

    Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Pusat Mahallesi'nde sokak düğünü yapıldı.

    Düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalan müzik eşliğinde halay çekilirken, davetliler hem sosyal mesafe kuralına hem de maske takma kuralına uymadan yan yana oturdu.

    KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ELİNE TABANCA VERİLDİ

    Bunun yanı sıra düğünde, sırayla tabancalarla havaya ateş açan magandalar, küçük çocukların da eline tabanca verdi.

    Konya'da düğün magandaları küçük çocuklara silah sıktırdı ViDEO

    CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

    Çocukların havaya ateş açtığı o anlar davetlilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

    Konya'da düğün magandaları küçük çocuklara silah sıktırdı #1

    Konya'da düğün magandaları küçük çocuklara silah sıktırdı #2

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