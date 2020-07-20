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    Konya'da düğünden önce kızıyla gezen damadını vurdu

    Nikah kıydığı kızıyla damadının düğün öncesi gezmesini hazmedemeyen adam, kan döktü. Damat tedavi altına alınırken, kayınpeder tutuklandı.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 10:33
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    Konya'da düğünden önce kızıyla gezen damadını vurdu

    Konya’nın Seydişehir ilçesi Alaylar 2 Mahallesi'nde İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'nin oto lastik tamiri dükkanına giderek, nikah kıydığı kızıyla düğün yapılmadan gezmemesini istedi.

    İncirli tepki gösterince, tartışma çıktı.

    DAMADINI VURUP, KAÇTI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'yi topuklarından vurarak, yaraladı ardından kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nergis, ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi.

    Kaçan İsmail Nergis ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

    TUTUKLANDI

    İsmail Nergis'in ilk ifadesinde, damanın kızıyla nikahlandığını, düğün için hazırlık yapıldığını ancak düğün öncesi kızıyla gezmelerini istemediğini söyleyince çıkan tartışmada vurduğunu anlattı. Nergis, dün sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

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