Konya'da düğünü fırsat bilen akrabalar, 510 bin TL'lik hırsızlık yaptı

Konya'da düğünü fırsat bilen akrabalar, 510 bin TL'lik hırsızlık yaptı

Akrabaları G.K.'nın düğüne gitmesini fırsat bilen Kasım K., Furkan Ö. ve Sinan T., evde bulunan çelik kasadaki yaklaşık 510 bin lira değerindeki altın ve dövizi çaldı.

Konya'nın Kulu ilçesibe bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan emekli gurbetçi G.K.’ye ait müstakil evde 24 Temmuz 2022 Pazar günü hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlar, eşyalar arasına saklanmış olan çelik kasanın anahtarını buldu ve kasada bulunan 510 bin TL değerindeki altın ve dövizi çaldı.

Gurbetçi düğün günü evden gittini söyledi

Hırsızlık ihbarı üzerine adrese Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler evde inceleme yaparken yapılan görüşmede ev sahibi G.K., sürekli evde olduğunu, sadece olay günü kısa süreli torununun düğününe gitmek için evden ayrıldığını söyledi.

Düğünde olmayan akrabalardan şüphelenildi

Bunun üzerine polis ekipleri, hırsızlık olayını G.K. ile akraba olan kişilerin gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendirerek düğünde olmayan akrabalar Kasım K. ve Furkan Ö. ile ilgili araştırma yaptı.

Şüpheliler olay günü araç kiralayıp Ankara’ya gitmiş

Araştırmada, Furkan Ö.’nün olay günü araç kiraladığı, kiralık araç içerisinde Kasım K. ve Sinan T. birlikte olduğu ortaya çıktı.

Kiralık aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis, aracın hırsızlığın gerçekleştiği saat aralığında ev çevresinde bulunduğunu, daha sonrasında Ankara’ya gittiğini ve sürekli olarak hareket halinde olduğunu tespit etti.

Hırsız akrabalar bir miktar para ile yakalandı

Şüphelilerden başka bir suçtan aranması olan Kasım K. 28 Temmuz Perşembe günü Ankara’da kaldığı otelde polis tarafından yakalandı. Kasım K.’nin üzerinde ve otel odasında yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyaları bulundu.

İHA'nın haberine göre; hırsızlık olayını Kasım K., Furkan Ö. ve Sinan T’nin birlikte gerçekleştirdiğini belirleyen polis, diğer şüpheliler Furkan Ö. ve Sinan T.’yi de yapılan çalışmayla yakaladı.



