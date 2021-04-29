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    Konya'da durakta unutulan çanta paniğe neden oldu

    Konya'da otobüs durağında unutulan çanta bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.
    • DHA
    • 29.04.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 17:11
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    Konya'da durakta unutulan çanta paniğe neden oldu

    Konya Alaeddin Bulvarı'ndaki otobüs duraklarına bırakılan çantayı görenler, polise haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı, otobüs ve tramvay seferleri de durduruldu.

    ÇANTADAN TARAK ÇIKTI

    Çağrılan bomba uzmanı, özel kıyafetini giyip, çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan tarak, cüzdan, pet su şişesi gibi eşyalar çıktı.

    Polis, çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

    Konya'da durakta unutulan çanta paniğe neden oldu VİDEO

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