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    Konya'da durdurulan araçtan ceylan yavruları çıktı

    Konya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, iki ceylan yavrusu bulundu.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 15:21
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    Konya'da durdurulan araçtan ceylan yavruları çıktı

    Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, denetim yaptıkları sırada bir aracı durdurdu. A.T yönetimindeki otomobilin içinden çıkanlar şaşırttı.

    CEYLAN YAVRULARI BULUNDU

    Polisler, durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, arka koltukta 2 ceylan yavrusu bulundu. Sürücü A.T. hakkında, 'Uluslararası sözleşmelerle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türünün izinsiz ve menşei olmadan nakletme ve hayvanları doğal ortamından alarak eksilmesine neden olma' suçundan 36 bin 468 lira idari para cezası uygulandı.

    Konya'da durdurulan araçtan ceylan yavruları çıktı VİDEO

    Konya da durdurulan araçtan ceylan yavruları çıktı #1

    CEYLANLAR KORUMAYA ALINDI

    Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilen ceylanlar, koruma altına alındı.

    Konya da durdurulan araçtan ceylan yavruları çıktı #2

    Konya da durdurulan araçtan ceylan yavruları çıktı #3

    Konya da durdurulan araçtan ceylan yavruları çıktı #4

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