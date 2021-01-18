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    Konya'da şüphelinin sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı

    Bir kümesten 10 tavuk çalan 16 yaşındaki hırsız, yolda çuvalla yürüdüğü sırada polis ekiplerince yakalandı. Tavuklar sahibine teslim edilirken, hırsız gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 11:58
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    Konya'da şüphelinin sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı

    Konya’nın Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde bölgede evlerden ve kümeslerden tavukların çalındığına dair çok sayıda ihbarın gelmesi üzerine çalışma başlattı.

    Polis, bölgede çalışma yaptığı sırada, yine bir kümesten tavuk çalındığı ihbarı geldi.

    ÇUVALLA TAŞIRKEN YAKALANDI

    Bu sırada bölgedeki ekipler, Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde elinde çuvalla yürüyen G.Ş.'yi şüphe üzerine durdurdu. Polis, G.Ş.'nin elindeki çuvalı açtığında, 10 tavuk buldu.

    GBT sorgusu yapılan ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunduğu belirlenen G.Ş., gözaltına alındı. Tavuklar sahibine teslim edildi.

    Konya da şüphelinin sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı #1

    Konya da şüphelinin sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı #2

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