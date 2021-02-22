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    Konya'da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

    Kontrolden çıkan aracıyla bir evin duvarına çarpan 40 yaşındaki Mustafa Türkmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 22.02.2021 - 21:36
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    Konya'da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

    Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Belkıs Sokak'ta, Mustafa Türkmen'in kontrolünden çıkan 42 FR 710 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri edildi.

    SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Bölgeye gele ekipler, 40 yaşındaki Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin, 18 metre sürüklendikten sonra evin duvarına çarparak durabildiği öğrenilirken, Türkmen'in cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Konya'da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

    Konya da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti #1

    Konya da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti #2

    Konya da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti #3

    Konya da duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti #4

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