Kapalı olması gerektiği halde faaliyet gösterdiği belirlenen eğlence mekanına düzenlenen baskında, 46 kişiye 186 bin 300 liralık cezai işlem uygulandı.

Konya'daki Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sıklaştırdı.

Vaka sayılarının fazla olduğu kentte denetimi sıklaştıran ekipler, eğlence merkezlerine yönelik faaliyet düzenledi.

Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle Selçuklu merkezin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde, 138 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 434 bin 700 lira ceza uyguladı.

KAPALI OLMASI GEREKEN MEKANDA EĞLENCE

Ekipler, Musalla Bağları Mahallesi'nde de kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu bilgisini alınca operasyon düzenledi.

Konya'da eğlence mekanına giden 47 kişiye para cezası yazıldı VİDEO

186 BİN LİRALIK PARA CEZASI

Alkol ve müzik eşliğinde eğlenen 46 kişiye, kısıtlamayı ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için 186 bin 300 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

















