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    Konya'da eğlence mekanlarına baskın

    Konya'da iki eğlence mekanına yapılan baskında 71 kişiye, 447 bin 300 TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 11:29
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    Konya'da eğlence mekanlarına baskın

    Konya Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısıtlama gereği kapalı olması gerekirken açık olduğu için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yine açık olduğu ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerdeki mekanlara operasyon düzenledi.

    71 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyonda eğlence mekanında yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 71 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal suçundan toplam 447 bin 300 TL ceza uyguladı.

    Konya da eğlence mekanlarına baskın #1

    YİNE MÜHÜRLENDİ

    İş yeri sorumluları Ramazan K. ve Osman K. hakkında, 'mühür fekki' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı, 2 iş yeri de yeniden mühürlendi.

    Konya da eğlence mekanlarına baskın #2

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