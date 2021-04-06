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    Konya'da ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 gözaltı

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alınırken, 952 adet uyuşturucu hapa da el koyuldu.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 16:23
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    Konya'da ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 gözaltı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

    Merkez Selçuklu ilçesinde daha önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda, 952 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    1 GÖZALTI

    Olayla ilgili 1 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

    Konya da ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 gözaltı #1

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