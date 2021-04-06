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- Konya'da ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 gözaltı
Konya'da ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili 1 gözaltı
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alınırken, 952 adet uyuşturucu hapa da el koyuldu.
- DHA
- 06.04.2021 - 16:22
- Güncelleme : 06.04.2021 - 16:23
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Merkez Selçuklu ilçesinde daha önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda, 952 uyuşturucu hap ele geçirildi.
1 GÖZALTI
Olayla ilgili 1 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.