Konya'da elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza

Hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralanan sürücü Suat Eriş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Türbe Caddesi ile Ali Aksu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Suat Eriş’in kullandığı şarjlı bisiklet ile A.Y. idaresindeki 51 AAE 752 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Eriş, çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eriş, durumunun ağır olması sebebiyle yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya gönderildi. Eriş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da elektrikli bisiklet sürücüsü kazada öldü