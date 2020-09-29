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    Konya'da elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar

    Bakım için tamirciye bırakılan elektrikli motosikletin iş yeri sahibinin gözü önünde çalındığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 15:59
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    Konya'da elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar

    Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bulunan motosiklet tamircisine gelen 2 hırsız, bakım için bırakılan bir motosikletin yanına geldi.

    İŞ YERİ SAHİBİNİN ÖNÜNDE HIRSIZLIK

    Hırsızlardan biri, çevredekilere aldırmadan elektrikli motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi saniyeler içinde gerçekleşen olayı görse de hırsızlara yetişemedi.

    Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Konya'da elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar ViDEO

    Konya da elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar #1

    Konya da elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar #2

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