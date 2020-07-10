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    Konya'da engelli adamı öldüren şahıs yakalandı

    Para meselesi yüzünden tartıştığı zihinsel engelli Mehmet Gülme'yi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 10:39
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    Konya'da engelli adamı öldüren şahıs yakalandı

    Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Şems Tebrizi Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında 300 lira alacak verecek meselesi olan  Yasin B. ve zihinsle engelli olan Mehmet Gülme arasında tartışma çıktı.

    ENGELLİ ADAMI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışmanın ardından Yasin Bektaş, kovaladığı Mehmet Gülme’yi kasık bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Aşırı kan kaybeden Gülme'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Gülme’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Konya'da engelli adamı öldüren şahıs yakalandı #1

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Olayın ardından cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Yasin B.'yi, arkadaşının iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli kasten öldürme’ suçuyla adliyeye sevk edilen Yasin B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konya'da engelli adamı öldüren şahıs yakalandı #2

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