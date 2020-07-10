Konya'da engelli adamı öldüren şahıs yakalandı

Para meselesi yüzünden tartıştığı zihinsel engelli Mehmet Gülme'yi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Şems Tebrizi Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında 300 lira alacak verecek meselesi olan Yasin B. ve zihinsle engelli olan Mehmet Gülme arasında tartışma çıktı.

ENGELLİ ADAMI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın ardından Yasin Bektaş, kovaladığı Mehmet Gülme’yi kasık bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Aşırı kan kaybeden Gülme'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülme’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Yasin B.'yi, arkadaşının iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli kasten öldürme’ suçuyla adliyeye sevk edilen Yasin B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.