Konya'da eşi tarafından boğulan Remziye defnedildi

Çocuklarını görmek üzere İzmir'e giden Remziye Tüysüz, eski eşi tarafından boğularak katledildi. 2 çocuk annesi, bugün toprağa verildi.

Konya'da ikamet eden Remziye Tüysüz, bir süre önce eski eşi Yalçın Polat ile boşandı.

2 çocuğunun velatetini alan Polat, İzmir'in Bornova ilçesinde yaşarken, anne Tüysüz de İzmir'e çocuklarını görmeye gitti.

13 Nisan günü Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olduğunu görüp içeri giren bir yakını, Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi.

Boğularak katledildi

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Katil eşin araç kiraladığı belirlendi

Polis, Tüysüz'ün 4 ay önce boşandığı oto tamircisi eşi Yalçın Polat'ın babası H.P., babaannesi H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polat’ın yakalanması için çalışma başlatan polis, başka bir suçtan da arandığı ve araç kiraladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Suçunu itiraf etti

Söz konusu aracı takibe alan polis, Polat'ın evinin önünde de tedbir aldı. Kiralık araçla olay yerine gelen Yalçın Polat, yakalanıp, gözaltına alındı. Yalçın Polat, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Cinayet sırasında çiftin çocuklarının babaanneleri H.P. ile oldukları öğrenildi.

2 çocuk annesi kadın defnedildi

Remziye Tüysüz’ün cenazesi otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesine getirilen Tüysüz'ün tabutunun üzerine yazma örtüldü. Remziye Tüysüz, Hz. Hüseyin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.





