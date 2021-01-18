Konya'da eşini kaynar suyla yakan koca: Kazara oldu

Eşi ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan ve adli kontrolle serbest bırakılan Ali A.’nın, ifadesi ortaya çıktı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Nakipoğlu Mahallesi’nde yaşayan Ali A., sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. ile 1.5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşladı.

Anne ve bebeği, komşuların çağırdığı ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan Ali A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatı da bu karara itirazda bulunurken, Ali A.'nın verdiği ifade ortaya çıktı.

"KAZARA OLDU"

Eşine şiddet uygulamadığını belirten Ali A.'nın, “Ben eşime hiç şiddet göstermedim. Olay günü salonda yatıyordum. Eşim odaya geldi. 'Kalk çocuğa bak' dedi. Kahvaltı için çay demlemişti, ben de kendime çay dolduruyordum. Bu sırada bana hakaretler etmeye başladı. Çay doldurduğum sırada elime vurup bana saldırdı. Çaydanlığı havaya kaldırınca kaynar su hem benim, hem eşimin üstüne döküldü. Ben kaynar suyu bilerek dökmedim. Kazara olmuş bir olay.” dediği öğrenildi.

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