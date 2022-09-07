Konya'da, eşini öldüren kadına keşif yaptırıldı

Eve alkollü gelip çocuklarına ve kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Fatma Koç’a, cinayetin işlendiği evde keşif yaptırıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semti 40892 Numaralı Sokak'taki 2 katlı müstakil evin birinci katında, 4 Ocak’ta evli ve 3 çocuk annesi Fatma Koç (52) alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldürdü.

Cezaevine gönderilen Fatma Koç, 22 Haziran’da Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İHA’nın haberine göre; tahliye edildikten sonra devam eden yargı süreci çerçevesinde cinayetin işlendiği evde keşif yapıldı.

İki katlı müstakil evde yapılan keşifte sanık Koç, olay günü yaşananları anlattı.

“Hem tanıklarımızın beyanları hem de sanık beyanı alındı”

Sanık Koç’un avukatı Şefika Doğan, Hamidiye Mahallesi'ndeki iki katlı evin birinci katında gerçekleştirilen keşif sonrasında açıklamada bulundu.

Yargı sürecinin sürdüğünü belirten Doğan, “Keşif sürecinde de hem tanıklarımızın beyanları hem de sanık beyanı alındı. Bunun akabinde bir rapor gelmesini bekliyoruz, sonra duruşmaya katılacağız. Bir sonraki duruşma tarihi de belli oldu.” ifadeleri kullandı.

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Kayınvalidesi mahkeme dışında beklemişti

Görülen ilk duruşmada tahliye edilen Fatma Koç, kendisini mahkeme dışında bekleyen kayınvalidesine ve yakınlarına uzun süre sarılarak gözyaşı dökmüş ve gittiği evinin önünde de çiçeklerle karşılanmıştı.