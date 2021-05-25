Konya'da eşini öldüren kocaya, iyi hal indirimi

Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol'un yargılandığı davada karar çıktı. Şahsa iyi hal indirimi uygulanarak, 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede ikamet eden Tuba Erkol, eşi Bekir Erkol’dan şiddet gördüğü gerekçesi ile uzaklaştırma kararı aldı.

Uzaklaştırma kararından 4 gün sonra eve gelen Bekir Erkol, eşiyle tartışmaya başladı.

Bekir Erkol, çocuklarının gözleri önünde bıçakla Tuba Erkol'a saldırdı.

Tuba Erkol, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

ÇOCUKLARI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Kadın kapıyı açıp, dışarı kaçmaya çalıştı.

O sırada yaşları 9 ila 13 arasında değişen 3 çocuk, babalarını engellemeye çalıştı.

Eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda 46 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

KIZINI EVDE BIRAKTI

Bekir Erkol kızını evde bırakarak, 2 oğlu ile annesinin evine gitti.

Polisi arayarak teslim olan Bekir Erkol, gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMAMASI TALEP EDİLDİ

Yürütülen soruşturma sonunda tutuklu Erkol hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Bekir Erkol'un iş çıkışı eşinin 3 çocuğu ile yaşadığı eve geldiğine ve eşinin karnının üzerine oturarak defalarca bıçakladığına vurgu yapıldı.

Verilecek cezada takdir indirimi uygulanmaması talep edildi.

ÇOCUKLAR SALON DIŞINA ÇIKARILDI

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bekir Erkol, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı.

Öldürülen Tuba Erkol'un babası Mustafa, annesi Behiye, ağabeyleri Osman ve Derviş Ceran salonda hazır bulunurken yanlarında getirdikleri Erkol'un 3 çocuğu ise salon dışına çıkartıldı.

“BENDEN UZAK DURDU”

Bekir Erkol ise son savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

''Bu olay için çok pişmanım. Bu aldatma olayını aile fertlerinin hepsi biliyor. Ben çocuklarımı refah içinde yaşatmak için gece gündüz çalıştım. Son iki yıldır yanıma hiç yaklaşmadı. Bana hep 'Sen çöp kokuyorsun' diyerek benden uzak durdu. Bu yaşanan olay için çok pişmanım'.”

Duruşmaya katılan aile fertleri ise Tuba Erkol'un canavarca hisle katledildiğini belirterek, Bekir Erkol'un en ağır ceza almasını talep etti.

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‘SUÇU HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLEDİ’

Mahkeme heyeti, Bekir Erkol'u 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

Ardından da suçu haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak ceza 18 yıl 4 aya indirildi.