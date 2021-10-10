Konya'da tartıştığı eşini öldüren emekli öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşam saatlerinde Konya'nın Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan Sevil Şimşek (70), eşi emekli öğretmen Turgut Ş. (70) tarafından silahla vuruldu.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEYİP TESLİM OLDU

Sevil Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Sevil Şimşek’in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Hocacihan Mezarlığı’nda defnedildi.

Konya'da eşini öldüren zanlı tutuklandı VİDEO

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Turgut Ş. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca “Eşi Kasten Öldürme” suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Turgut Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOK KONUŞUYORDU" DEMİŞTİ

Öte yandan zanlı Turgut Ş., ilk ifadesinde "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. Ben de 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' demişti.













