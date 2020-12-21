Boşanma aşamasında olduğu eşine 2 el ateş ederek öldüren katil zanlısı, kendi başına sıkarak intihara kalkıştı. Zanlı, hastaneye kaldırıldı.

Saat 08.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta Muhammet K., sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.'ya tabancayla 2 el ateş etti.

Esma Nur K. kanlar içinde yere yığılırken, Muhammet K. bu kez de kendi başına ateş edip intihara kalkıştı.

KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Esma Nur K. yaşamını yitirdi.

Konya'da eşini öldürüp, intihara kalkıştı VİDEO



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralı Muhammet K. ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

























