Konya'da eşini vuran şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinden izinli olarak çıkan ve boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bacaklarından vuran Tamer Garip, yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan 37 yaşındaki Tamer Garip, boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş Garip ile karşılaşmıştı.

Eşini görmesi üzerine otomobilden inen Tamer Garip, pompalı tüfekle Özge Taş Garip'in bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş Garip hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

ZANLI YAKALANDI

Ekipler tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, olay anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası yaşanan o anları gözler önüne serdi.

Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Tamer Garip'i saklandığı evde operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Boşanma aşamasındaki eşini tüfekle vuran şahıs yakalandı

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Şüphelinin ilk ifadesinde "Ben cezaevindeyken eşimin daha önceki sevgilisi ile konuşmaya başladığını öğrendim. Cezaevinden izinli çıktığımda da Konya'ya geldim. Ben onu öldürmek için değil korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Tamer Garip, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.