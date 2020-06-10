Konya'da eşini keserle öldüren kadına tahrik indirimi

28 yıllık eşini uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada haksız tahrik indirimi uyguladı.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta 46 yaşındaki Fadik Sağdıç, yatağında uyuyan 53 yaşındaki eşi Veysel Sağdıç'ı başına defalarca keserle vurarak öldürdükten sonra polisi aradı.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Sağdıç, ifadesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini yatağında uyuduğu sırada, keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Sağdıç, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli hakaret ettiğini ve tartıştıklarını öne sürdü. Fadik Sağdıç, tutuklandı.

15 YIL HAPİS CEZASI

Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Sağdıç, karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı. Sağdıç son savunmasında, "28 senedir ne çektiğimi bir ben, bir Allah bilir. Evlilik hayatım boyunca hep şiddet, iftira ve kıskançlık vardı. Çok agresif biriydi." dedi.

"HAPİSHANE EVİMDEN HUZURLU"

Olay günü kocasının kendisini tehdit ettiğini öne süren Sağdıç, "Bana, ‘bunun gecesi var, sen görürsün’ dedi. Ondan sonra kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde her şey bitmişti. ‘Allah'ım ben ne yaptım’ dedim. Ben bunu yapacak bir insan değilim. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Ben onu öldürmek istememiştim. Keşke ölmeseydi. Çok pişmanım. İnanın hapishane bile evimden daha huzurlu. Hapishane inanın çektiklerimden sonra çok huzurlu bir yer olarak geldi bana." diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Mahkeme, Fadik Sağdıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirip, iyi hal indimi uygulayarak 15 yıla indirdi.

'KASIT VAR, TASARLAMAYA YOK'

Mahkeme, gerekçeli kararında da Fadik Sağdıç'ın kastının öldürmeye yönelik olduğu yönünde vicdanı kanı oluştuğunu bildirerek, sanığın plan yaptığı yönünde delil bulunmadığını kaydetti.

'HAKSIZ TAHRİK YÜKSEK HALDEN YAPILDI'

Kararda, Fadik Sağdıç'ın eşi tarafından uzun süre cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı, bunun da raporlarla doğrılandığı ifade edilerek, bu nedenle cezada en yüksek sınırdan haksız tahrik indirimi uygulandığını açıkladı.

GEREKÇELİ KARAR

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Fadik Sağdıç'ın savunmalarında eşinin kendisine fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığını, sürekli başkalarıyla, hatta öz amcasıyla ilişkiye girdiğini söyleyip kendisine iftira attığını, kendisine cinsel şiddet uygulayıp, kendisiyle sürekli zorla cinsel ilişkide bulunduğunu, bulunmadığı zamanlarda yine başkalarıyla cinsel ilişkide bulunduğunu söylediğini beyan ettiği, bu savunmaları Ankara Adli Tıp Kurumu ve doktor raporlarının sanık savunmasına doğruladığı, Fadik Sağdıç'ın uzun süreden beri eşinden cinsel, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünün anlaşıldığı, bu nedenle sanığın öfke ve şiddetli elemin etkisinde kalıp, bu ruhi durumun tepkisiyle eylemini gerçekleştirdiği yönünde vicdani kanı oluşmuş, bu nedenle haksız tahrik indirimi yüksek halden yapılmıştır."





'EYLEM ORANTILI DEĞİL'

Meşru müdafaanın tanımının açıklandığı kararda, "Fadik Sağdıç'ın, kendisine yönelik psikolojik ve cinsel şiddet eylemlerine karşı maktulle cinsel ilişkiden sonra keseri eline alıp maktulü öldürmesi, sanığın olay esnasında kendisine yönelik haksız bir saldırıya yönelik orantılı bir şekilde kendisini korumak amacıyla hareket etmediğini gösterdiği gibi, haksız saldırıya yönelik eyleminin orantılı olmadığı, sanığın uzun süredir aynı eylemlere maruz kaldığı ve anlık bir eyleme karşı tepkisinin söz konusu olmadığı, dolayısıyla eyleminin heyecan, korku veya telaşa neden olabilecek boyutta olmaması nedeniyle 'meşru müdafaa' imkanı bulunmadığı yönünde tam bir vicdani kanı oluşmuştur." denildi.