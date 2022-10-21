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    Konya'da eşinin yasak aşkını öldüren kocaya indirimli ceza

    Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği adamı, boğazını kesip öldürdükten sonra molozlar arasına saklayan sanık, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle, 12 yıl hapse mahkum edildi.
    • 21.10.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 15:30
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    Konya'da eşinin yasak aşkını öldüren kocaya indirimli ceza

    İstanbul'da yaşayan Narin Bingöl, geçen yıl 6 Mart'ta, İlçe Emniyet Amirliği'ni arayıp Yunak Kaymakamlığı'nda görevli eşi Hekim Bingöl'den (49) haber alamadığını söyledi.

    Araştırma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yalnız yaşayan Hekim Bingöl'ün, 5 Mart'ta evin önüne gelen 78 SH 880 plakalı otomobille ayrıldığını belirledi.

    MOBESE ortaya çıkardı

    Aracın plakasından yola çıkan polis, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi.

    İncelemede, aracın Eskişehir'e doğru gittiği belirlendi.

    Otomobilin, İstanbul Maslak Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk (42) adına kayıtlı olduğu saptandı.

    Konya da eşinin yasak aşkını öldüren kocaya indirimli ceza #1

    İtiraf etti

    Polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanan Ali Şentürk, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü tartışma sonucu öldürüp, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki arazide molozların arasına gizlediğini itiraf etti.

    Bingöl'ün cesedi, bulunduğu yerden çıkarıldı, Şentürk 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sanık Şentürk'ün Hekim Bingöl'ü boğazını kesip, 10 kez bıçakladığı adli tıp raporuyla tespit edildi.

    Sanık Ali Şentürk hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.

    Konya da eşinin yasak aşkını öldüren kocaya indirimli ceza #2

    Karar duruşması

    Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Şentürk ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren, Hekim Bingöl'ün eşi Narin Bingöl, “Kendisi eşimi öldürmeyip bana durumu söyleseydi, ben cezasını boşanarak verirdim. Kendisi, mahkemede babasız büyüdüğünü söyledi. Benim oğlum da babasız kaldı. Birinin başka birini öldürmesi hiçbir şeyi çözmez.” dedi.

    “Bana bıçakla saldırmasaydı bunlar olmayacaktı”

    Mahkeme savcısının verdiği haksız tahrik indirimli mütalaaya karşı son savunmasını yapan tutuklu sanık Ali Şentürk ise, “Benim kendi yaşadıklarımı, ne kendi çocuklarımın ne de başkasının çocuğunun yaşamasını istemem. Ben maktulü öldürme kastıyla hareket etmedim. Eğer o bana bıçakla saldırmasaydı bunlar olmayacaktı. Ben işimde gücümde olan birisiydim. Bunları hak etmedim. Tüm bu yaşananlar için pişmanım. Keşke Hekim'in yanına gitmeseydim." diye konuştu.

    Konya da eşinin yasak aşkını öldüren kocaya indirimli ceza #3

    İndirimli 12 yıl ceza

    Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Hekim Bingöl'ü boğazını keserek öldürdükten sonra toprağa gömen Ali Şentürk'ü, 'kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleriyle 12 yıl hapse mahkum etti.

    DHA’nın haberine göre Narin Bingöl, karara tepki gösterdi.


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