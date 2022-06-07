Eski çalıştığı iş yerinden 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı arkadaşıyla birlikte çalan şahıs ifadesinde, "Çalıştığım sürenin parasını alamadım. Bu yüzden yaptım" dedi.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir vatandaş, 3 yıl önce çalıştığı beyaz eşya dükkanını arkadaşıyla birlikte soydu.

DHA'nın haberine göre; iş yerinin kapısını zorla açıp, içeri giren iki şahıs, 2 milyon değerinde altın, döviz ve TL bulunan iki çelik kasayı çalıp, mağazaya ait kamyonete yükleyerek kaçtı.

Şüpheli 3 yıl önceki elemanı çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Konya'da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada

Evlerinde yakalandılar

İncelemede şüphelilerden birinin, 3 yıl önce iş yerinde 2 gün çalışan Nail S. ile arkadaşı Adnan G. olduğunu belirlendi.

Ardından şüphelilerin kaçış istikametindeki yaklaşık 120 iş yerinin güvenlik kamera kayıtları da tek tek incelendi. Polis, Nail S. ve Adnan G.'yi, saklandıkları Sedirler Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı.

Kasayı açamayınca tarlaya sakladıkları öğrenildi

Şüphelilerin yapılan sorgusunda çaldıkları kasalardan içinde 15 bin lira olan kasayı açıp parayı aldıkları, diğer kasayı açamadıkları için de bir otomobile yükleyip Konya- Aksaray Karayolu'nun 70'inci kilometresinde bulunan Kızören Mahallesi'nde yakınlarında yol kenarında bir tarlaya bırakıp, üzerine otlarla kapattıkları ortaya çıktı.

"Çalıştığım sürenin parasını alamadım"

Şüphelilerle beraber tarif edilen bölgeye giden ekipler, otların içerisindeki kasa ile şüphelilerin diğer kasadan aldıkları ve üst aramasında elde ettikleri 15 bin lirayı iş yeri sahibine teslim etti.

Nail S.'nin ifadesinde çalıştığı dönemde ücretini alamadığını öne sürerek "Yaklaşık 3 yıl önce orada 2 gün boyunca çalıştım. Çalıştığım sürenin parasını alamadım. Bu yüzden yaptım" dediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

























