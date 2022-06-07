Petrol
119.31
-0.17%
Euro
17.9421
1.13%
Dolar
16.7429
1.02%
Altın
995.7
1.52%
Borsa
2643
-0.18%
Bitcoin
497.527
-4.71%
BTXN Coin
11.40
-5.31%
Bitexen

    Konya'da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada

    Eski çalıştığı iş yerinden 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı arkadaşıyla birlikte çalan şahıs ifadesinde, "Çalıştığım sürenin parasını alamadım. Bu yüzden yaptım" dedi.
    • 07.06.2022 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada

    Konya'nın Karatay ilçesinde bir vatandaş, 3 yıl önce çalıştığı beyaz eşya dükkanını arkadaşıyla birlikte soydu.

    DHA'nın haberine göre; iş yerinin kapısını zorla açıp, içeri giren iki şahıs, 2 milyon değerinde altın, döviz ve TL bulunan iki çelik kasayı çalıp, mağazaya ait kamyonete yükleyerek kaçtı.

    Şüpheli 3 yıl önceki elemanı çıktı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

    Konya'da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada

    Evlerinde yakalandılar

    İncelemede şüphelilerden birinin, 3 yıl önce iş yerinde 2 gün çalışan Nail S. ile arkadaşı Adnan G. olduğunu belirlendi.

    Ardından şüphelilerin kaçış istikametindeki yaklaşık 120 iş yerinin güvenlik kamera kayıtları da tek tek incelendi. Polis, Nail S. ve Adnan G.'yi, saklandıkları Sedirler Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı.

    Kasayı açamayınca tarlaya sakladıkları öğrenildi

    Şüphelilerin yapılan sorgusunda çaldıkları kasalardan içinde 15 bin lira olan kasayı açıp parayı aldıkları, diğer kasayı açamadıkları için de bir otomobile yükleyip Konya- Aksaray Karayolu'nun 70'inci kilometresinde bulunan Kızören Mahallesi'nde yakınlarında yol kenarında bir tarlaya bırakıp, üzerine otlarla kapattıkları ortaya çıktı.

    "Çalıştığım sürenin parasını alamadım"

    Şüphelilerle beraber tarif edilen bölgeye giden ekipler, otların içerisindeki kasa ile şüphelilerin diğer kasadan aldıkları ve üst aramasında elde ettikleri 15 bin lirayı iş yeri sahibine teslim etti.

    Nail S.'nin ifadesinde çalıştığı dönemde ücretini alamadığını öne sürerek "Yaklaşık 3 yıl önce orada 2 gün boyunca çalıştım. Çalıştığım sürenin parasını alamadım. Bu yüzden yaptım" dediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Konya da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada #1

    Konya da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada #2

    Konya da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada #3

    Konya da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada #4

    Konya da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada #5

    Konya da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada #6

    Konya da eski iş yerinden kasa çalan hırsız kamerada #7


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    İzmir'de orman yangını
    İç Haber

    İzmir'de orman yangını

    Anne katiline ağırlaştırılmış müebbet
    3. Sayfa

    Anne katiline ağırlaştırılmış müebbet

    Görüş Bildir