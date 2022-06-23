Konya’da eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan saldırganın ifadesi

Eski nişanlısının evine “Su sayacına bakacağız” diyerek giren saldırgan, kadının yüzüne kimyasal madde attı. İfadesi alınan saldırganın kadından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Konya’nın Çumra ilçesine gelen sözleşmeli er Sabit Türk (26), 19 Haziran'da kendisini görevli gibi tanıtıp, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek Merve Küçüktekin'in (28) Bakkalbaşı Mahallesi’ndeki evinin kapısını açtırdı.

Kapıya gelen Türk, elinde pet şişenin içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'in yüzüne fırlattı.

Yüzü ve vücudu yandı

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçüktekin, burada tedavi altına alındı.

Tutuklandı

Olay sonrası kaçan ve otomobili ile İzmir'e gittiği belirlenen Sabit Türk, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Türk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama'dan tutuklandı.

“Bana küfür ve hakaret etti”

Sabit Türk'ün savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

İfadesinde Türk, “Merve Küçüktekin ile yaklaşık 3 yıl önce internetten tanıştık. Eşinden ayrıldıktan sonra aramızda nişan yaptık. 1 yıl önce de nişanı attık. Çumra'ya yine internette tanıştığım bir kadın için geldim. Pazar günü eski anılarım canlandığı için Merve ile konuşmak ve barışmaya ikna etmek için evine gittim.

İçinde kimyasal sıvı bulunan çantamla Merve'nin kapısının önüne geldim. Kapıyı çaldım ve açtı. Kendisine 'Aramızda yaşanmışlıklar var. Gel, barışalım' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı Merve'nin yüzüne doğru fırlattım.

“Arabamı temizlemek için kullanıyorum”

Bu esnada eliyle yüzünü tuttu. Panikle olay yerinden kaçtım. Aracıma binip, İzmir'de bulunan birliğime doğru yola çıktım. Kolluk ekipleri, beni Ilgın ilçesinde yakaladı. Bu şekilde zarar vereceğini bilmiyorum.

Genellikle sırt çantamla gezerim. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni; arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim. Sıvıyı çantama koymak istememin sebebi; kıyafetlerime zarar vermemek içindir.” dedi.

Merve'den şikayetçi oldu

Sabit Türk, kendisine küfür ve hakaret ettiği için Merve Küçüktekin'den şikayetçi olduğunu da söyledi.

Bu arada Sabit Türk'ün otomobili ile üst aramasında, kimyasal maddeye ya da söz konusu pet şişeye rastlanılmadı.

Merve Küçüktekin'in ilk sağlık raporunda ise yüzünün tüm bölgesinde, boynunda, omuzlarında, kollarının iç kısmında ve parmaklarında kimyasal maddeyle basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralar oluştuğu, bütün bu bölgelerde cilt ve cilt altında ikinci derecede yanık olduğu bilgisi yer aldı.