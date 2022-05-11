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    Konya'da eşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Aldatıldığını öne süren bir kadın, eşini bıçaklayıp durumu polise bildirdi. Hafif yaralanan şahıs ile saldırgan gözaltına alındı.
    • 11.05.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 16:48
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    Konya'da eşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Boğabağı Sokak'ta yaşayan Şerife Ş. ile Muammer Ş. çifti, evlerinde oldukları esnada bir anda tartışmaya başladı.

    Tartışmanın sebebiyse aldatma iddiası.

    Kocasını bıçakla yaraladı

    Kocasının hayatında başka birisinin olduğunu öne süren kadın, tartışmanın alevlenmesiyle Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Ardından da polisi arayıp kendisini ihbar etti.

    Gözaltındalar

    DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri kalçasında kesi oluşan Muammer Ş.'nin tedaviyi gerektirecek bir durumu olmadığını belirledi. Çift, ifade vermek için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    Konya da eşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı #1


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