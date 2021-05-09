Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde etkili olan fırtına nedeni ile evlerin çatısı uçtu. Oluşan toz bulutu görüş mesafesini sıfıra düşürdü.

Konya’nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün saat 17.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına yaklaşık 1 saat sürdü. İlçe merkezi ve mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cihanbeyli otobüs terminalinin çatısından uçan parçalar savrularak park halindeki araçlara zarar verdi.

2 otobüs ve 3 otomobilde hasar meydana geldi.

Rüzgar nedeni ile hasar oluşan yerlerde, belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ

Kulu ilçesinde de fırtına nedeniyle oluşan toz bulutu görüş mesafesini sıfıra kadar düştü.

Rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar, tarlada çalışan ve trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Konya’da etkili olan kum fırtınası kameraya yansıdı VİDEO

