Euro
10.0453
0.18%
Dolar
8.2567
0.28%
Altın
489.73
1.02%
Borsa
1.458
1.18%
Bitcoin
481.085
0.01%
EXEN Coin
34.21
0.35%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Konya’da etkili olan kum fırtınası kameraya yansıdı

    Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde etkili olan fırtına nedeni ile evlerin çatısı uçtu. Oluşan toz bulutu görüş mesafesini sıfıra düşürdü.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 17:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya’da etkili olan kum fırtınası kameraya yansıdı

    Konya’nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün saat 17.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

    Fırtına yaklaşık 1 saat sürdü. İlçe merkezi ve mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Cihanbeyli otobüs terminalinin çatısından uçan parçalar savrularak park halindeki araçlara zarar verdi.

    2 otobüs ve 3 otomobilde hasar meydana geldi.

    Rüzgar nedeni ile hasar oluşan yerlerde, belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Konya’da etkili olan kum fırtınası kameraya yansıdı #1

    GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ

    Kulu ilçesinde de fırtına nedeniyle oluşan toz bulutu görüş mesafesini sıfıra kadar düştü.

    Rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu.

    Konya’da etkili olan kum fırtınası kameraya yansıdı #2

    KAMERAYA YANSIDI

    O anlar, tarlada çalışan ve trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Konya’da etkili olan kum fırtınası kameraya yansıdı VİDEO

    Konya’da etkili olan kum fırtınası kameraya yansıdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir