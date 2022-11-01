Konya'da etli ekmek fırınına uyuşturucu baskını

Selçuklu'da etli ekmek yeme bahanesiyle uyuşturucu satın alınan dükkana yapılan baskında gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Konya'da, eşine polisiye filmlerde rastlanacak bir narkotik olayı açığa çıkarıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Selçuklu ilçesinde bir etli ekmek fırınında uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan fırına, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi

İş yerinde yapılan aramada, 14 parça halinde 165 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirilirken iş yeri sahibi Necati S. gözaltına alındı.

Etli ekmek uyuşturucu satışı için paravan oldu

İHA'nın haberine göre; Necati Seçer'den uyuşturucu almaya gelen şahısların, etli ekmek yeme bahanesiyle uyuşturucu aldığı belirlendi.





Uyuşturucu taciri iş yeri sahibi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli fırıncı Necati Seçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Necati S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



